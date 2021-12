Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme message de Sergio Ramos à Leonardo !

Publié le 13 décembre 2021 à 22h45 par Th.B.

Arrivé à l’occasion de la dernière session des transferts au PSG via son statut d’agent libre, Sergio Ramos a tenu à remercier le Paris Saint-Germain d’avoir misé sur lui malgré ses pépins physiques tout en soulignant sa belle intégration au sein du club de la capitale.

Lors des six derniers mois de son contrat au Real Madrid en fin de saison dernière, Sergio Ramos se battait contre une blessure qui l’éloignait des terrains ainsi qu’avec ses désormais ex-dirigeants afin de parvenir à un accord pour renouveler son bail. Finalement, Ramos a dû aller voir ailleurs et a signé en faveur du PSG jusqu’en juin 2023. Et ce, malgré ses pépins physiques. Une preuve de confiance de la part du PSG que Sergio Ramos n’a pas manqué de souligner ce lundi soir en faisant part de sa satisfaction au niveau de son arrivée, son intégration et sa nouvelle vie à Paris et au PSG.

« Le PSG a parié sur moi et cela vous donne beaucoup de satisfaction »