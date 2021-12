Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Sergio Ramos sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 13 décembre 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain, Sergio Ramos espère voir l’international français prolonger avec le PSG, et ce malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Désireux de partir lors du dernier mercato estival, l’international français a été retenu par le PSG, sans pour autant prolonger son bail. À partir du 1er janvier, Kylian Mbappé sera donc libre de s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, une situation dont souhaite aujourd’hui profiter le Real Madrid. D’après la presse espagnole, Florentino Pérez serait tout proche de mettre la main sur sa grande priorité, mais de son côté, Sergio Ramos espère que Kylian Mbappé décidera finalement de prolonger son bail.

« Je veux que Kylian Mbappé reste dans mon équipe »