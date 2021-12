Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup de pression dans le dossier Eden Hazard ?

Publié le 13 décembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Le Real Madrid chercherait à se débarrasser d'Eden Hazard, considéré comme un indésirable, au plus vite. Chelsea serait intéressé par le fait de rapatrier le Belge. Cependant, les Blues menaceraient les Merengue de se retirer du dossier.

Recruté à l’été 2019 pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui au Real Madrid. Trop souvent sujet aux blessures à cause de son hygiène de vie jugée déplorable et décevant sur le terrain, le Belge s’est rapidement attiré la foudre des supporters et des dirigeants madrilènes. Désormais, l’ailier de 30 ans est considéré comme un indésirable chez les Merengue , dont Florentino Pérez cherche à se débarrasser rapidement. Le président du Real Madrid pourrait d’ailleurs voir un courtisan d’Eden Hazard se retirer du dossier.

Chelsea menace de se retirer du dossier Hazard si le Real Madrid continue de s’intéresser à Rüdiger