Mercato - OM : L'Arabie Saoudite prévoit finalement un sale tour à l'OM !

Libre en fin de saison, Boubacar Kamara ferait l'objet d'une cour assidue de Newcastle qui avait déjà tenté sa chance l'été dernier. Mais c'était avant que les Magpies passent sous pavillon saoudien.

La situation de Boubacar Kamara devient urgente. Et pour cause, en fin de contrat en juin prochain, le jeune Marseillais sera libre dès le 1er janvier de signer dans le club de son choix en vue de la saison prochaine. Interrogé sur ce dossier dans les colonnes de L'Equipe , Pablo Longoria reconnaissait que ce dossier était délicat : « Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale ». Tellement délicat que d'après The Athletic , la sentence est tombée.

Newcastle fait le forcing pour Kamara