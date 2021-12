Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM : Pablo Longoria met la pression dans ce dossier brûlant !

Publié le 8 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Boubacar Kamara à l’OM étant toujours plus incertain avec la fin de son contrat en juin prochain, Pablo Longoria a sorti les crocs à ce sujet en faisant passer un message à son jeune milieu défensif.

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça (…) Quand j’aurais pris ma décision je serai le premier à le dire », indiquait récemment Boubacar Kamara en conférence de presse au sujet de son avenir à l’OM, alors que l’international espoirs arrivera en fin de contrat en juin prochain avec son club formateur. Un éventuel départ libre qui symboliserait un gros manque à gagner pour Pablo Longoria, Kamara ayant l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, et le président de l’OM a donc décidé d’hausser le ton sur ce dossier dans les colonnes de L’Equipe mardi.

« Ce n’est pas respectueux »