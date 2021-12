Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fixe ses grands rendez-vous de l’hiver !

Publié le 7 décembre 2021 à 16h30 par A.C.

Pablo Longoria aura beaucoup à faire au cours du mois de janvier, avec plusieurs joueurs sur le départ, mais également des besoins pour Jorge Sampaoli.

A la fin de dernier mercato estival, Jorge Sampaoli ne semblait pas satisfait du recrutement opéré par Pablo Longoria. Ce dernier a pourtant attiré plus d’une dizaine de recrues, qui pour certaines se sont affirmées à l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de L’Équipe , Longoria a toutefois ouvert la porte à d’autres arrivées au cours du mercato hivernal... mais également des ventes ! « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente » a expliqué Longoria. « Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants. On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange ». Ça tombe bien, il y a plusieurs joueurs qui pourraient emmener de l’argent frais à l’OM.

L’hiver s’annonce très chaud pour Longoria