Mercato - ASSE : Les trois prochaines recrues déjà ciblées ?

13 décembre 2021

En quête de recrues pour le mois de janvier, l’ASSE aurait déjà ciblé les trois postes à renforcer en priorité pour combler les nombreux départs à la CAN.

En plus de la situation sportive qui oblige la direction de l’ASSE à s’activer sur le marché des transferts pour lancer l’opération maintien, un autre élément met les Verts sous pression : les départs à la CAN qui se profilent, puisque Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou et Sow sont notamment concernés. C’est la raison pour laquelle l’ASSE a déjà une idée bien précisé de ses besoins pour le mercato d’hiver…

Un gardien, un défenseur et un milieu défensif ?