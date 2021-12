Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La mise au point d'Ancelotti sur la situation d'Eden Hazard !

Publié le 12 décembre 2021 à 7h00 par A.D.

Depuis le début de la saison, Eden Hazard peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid. Interrogé sur la situation de son attaquant, Carlo Ancelotti a fait passer un message clair.

Peu épargné par les pépins physiques, Eden Hazard n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau depuis sa signature au Real Madrid. A tel point que l'international belge n'est pas considéré comme un titulaire au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti cette saison, et ce, malgré le fait que Florentino Pérez a cassé sa tirelire pour le recruter. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a fait une énorme confidence sur la situation d'Eden Hazard.

«Le plus difficile n'est pas de mettre un joueur à 100M€ sur le banc»