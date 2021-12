Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema sort du silence après sa blessure !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h30 par D.M.

Sorti en cours de match face à la Real Sociedad en raison d'une gêne aux ischios-jambiers, Karim Benzema a délivré un message sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema n’est resté que 17 minutes sur la pelouse de San Sebastian. L’attaquant du Real Madrid est sorti en cours de match face à la Real Sociedad ce samedi après avoir ressenti une douleur aux ischios-jambiers. Après le match, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de Benzema. « Comment va Karim (Benzema) ? On verra dans les prochains jours, mais je ne pense pas qu'il sera disponible pour mardi. Il avait un problème, ça le gênait un peu et il ne voulait pas forcer les choses. Nous allons faire des tests. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour mardi, mais il pourrait être en forme pour dimanche » a admis l’entraîneur du Real Madrid.

« On rentre au stand... Se reposer et revenir plus fort... »