Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit un énorme message en interne après le Ballon d'Or !

Publié le 2 décembre 2021 à 13h00 par D.M.

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno a tenu à adresser un message à Karim Benzema, quatrième au classement du Ballon d'Or.

Annoncé comme l’un des favoris pour remporter le Ballon d’Or cette année, Karim Benzema n’a même pas terminé sur le podium. Quatrième derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho, l’attaquant français avait livré ses premières impressions sur son compte Twitter : « Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je joue au football pour vous, et le show continue ». Et sur les terrains de football, Benzema se montre toujours impressionnant. Face à l’Athletic Bilbao, l’international français a inscrit son douzième but de la saison en championnat et a été ovationné par le public madrilène.

« Nous sommes heureux que Karim soit avec nous »