Real Madrid : Après le Ballon d'Or, Karim Benzema reçoit un vibrant hommage...

Publié le 2 décembre 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Buteur face à l'Athletic Bilbao ce mercredi, Karim Benzema a reçu un vibrant hommage de la part des supporters du Real Madrid après sa quatrième place au Ballon d'Or. L'attaquant français a également reçu le soutien de Thibault Courtois, mais aussi de ses dirigeants.

Auteur de trente buts, toutes compétitions confondues, la saison dernière, mais aussi vainqueur de la Ligue des Nations avec l’équipe de France, Karim Benzema espérait enfin mettre la main sur le Ballon d’Or. « C'est un objectif tout le temps. Pour moi, un joueur de foot doit avoir ce Ballon d'or dans la tête pour pouvoir sortir des gros matchs, gagner des matchs, montrer des choses sur le terrain pour le public. Parce que nous, joueurs de foot, on joue sur le terrain pour donner des émotions aux personnes, à nos familles, aux supporters. Donc bien sûr, c'est un objectif, tout le temps, comme pour chaque joueur je dirais » déclarait-il en octobre dernier. Mais malheureusement pour lui, il n’a pas réussi à repartir avec le trophée. Pis, il n'est même pas monté sur le podium, terminant quatrième derrière le vainqueur Lionel Messi, mais aussi Robert Lewandowski et Jorginho. Quelques instants après la cérémonie, de nombreux internautes, mais aussi des responsables du football ont exprimé leur déception et leur mécontentement. « Je pense que Benzema méritait le podium. Messi est inégalable. Benzema qui se retrouve quatrième, ce n'est pas la meilleure place mais ça prouve ses qualités » a par exemple confié Noël le Graët, président de la FFF. Karim Benzema a aussi reçu un vibrant hommage de la part du Real Madrid.

« Karim le mérite ce Ballon d’Or »