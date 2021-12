Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti annonce une grande nouvelle pour Hazard !

Publié le 30 novembre 2021 à 22h00 par A.D.

En grande difficulté depuis sa signature au Real Madrid, Eden Hazard enchaine les pépins physiques et de santé. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités sur son numéro 7, avant d'annoncer sa présence dans le groupe pour affronter l'Athletic ce mercredi soir.

Depuis sa signature au Real Madrid, Eden Hazard n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques, l'international belge peine à enchainer les matchs et à évoluer à son plus haut niveau dans le club merengue. Et pour ne pas arranger ses affaires, Eden Hazard doit également faire face à des problèmes de santé, puisqu'il a été touché par une gastro-entérique. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur la situation de son numéro 7 et a révélé qu'il était convoqué pour la réception de l'Athletic ce mercredi soir.

«Il a retrouvé une bonne condition et demain il sera avec l'équipe»