Real Madrid : Deschamps vide son sac sur le retour de Benzema !

Publié le 10 décembre 2021 à 19h00 par A.D.

Plus de cinq ans après sa dernière sélection en Bleu, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps juste avant l'Euro. Lors d'un entretien réalisé ce vendredi, le sélectionneur français a lâché toutes ses vérités sur le rapatriement de la star du Real Madrid.

Impliqué dans l'affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'a pas été appelé pendant plus de cinq ans en équipe de France. Irrité par une sortie polémique du buteur du Real Madrid, Didier Deschamps avait décidé de tirer un trait sur lui. Peu avant le dernier Euro, le sélectionneur des Bleus a décidé de mettre de l'eau dans son vin et de rappeler Karim Benzema, et ce, après l'avoir rencontré en privé. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Didier Deschamps s'est livré sur le grand retour de Karim Benzema en équipe de France.

«On avait un besoin commun de se voir et de discuter ensemble»