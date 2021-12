Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : L’énorme tacle de Javier Tebas envers Florentino Pérez !

Publié le 6 décembre 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid s'affiche comme l'un des opposants au projet d'accord de la ligue espagnole avec CVC, Florentino Pérez en a pris pour son grade ce dimanche. Javier Tebas n'a pas hésité à attaquer une nouvelle fois le président madrilène.

D’ici quelques jours, une décision finale sera prise en Espagne concernant le possible contrat entre la ligue espagnole et CVC. Ce fond d’investissement veut racheter 10 % du capital de LaLiga pour un montant démentiel de 2,7Mds€. Cet argent devrait être bénéfique à la majorité des clubs du championnat ibérique. Cependant, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid se sont opposés à cet accord pourtant voulu par Javier Tebas. Ce dimanche, le président de la ligue espagnole n’a donc pas hésité à attaquer une nouvelle fois le président du Real Madrid.

« Il a exercé des pressions dans toutes les institutions sportives et politiques »