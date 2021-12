Foot - Real Madrid

Real Madrid : Un premier verdict tombe pour Karim Benzema !

Publié le 5 décembre 2021 à 13h20 par La rédaction mis à jour le 5 décembre 2021 à 13h21

Touché ce samedi soir face à la Real Sociedad, Karim Benzema va devoir repasser des tests physiques ce lundi, mais les premiers examens ne sont pas très positifs.