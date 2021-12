Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Accord imminent pour cette piste chaude de Xavi ?

Publié le 13 décembre 2021 à 14h00 par La rédaction

En quête de renforts sur le plan offensif, le FC Barcelone songerait à s'attacher les services de Ferran Torres. Les négociations avanceraient dans le bon sens entre le Barça et Manchester City pour le joueur de 21 ans.

Face à un début de saison délicat, le FC Barcelone chercherait à se renforcer, notamment sur le plan offensif. Joan Laporta multiplierait les pistes et plusieurs joueurs ont déjà vu leur nom être lié au club catalan récemment, comme Raheem Sterling, Timo Werner ou encore Ferran Torres. Ce dernier aurait d’ailleurs éveillé l’intérêt de Xavi, qui le considérerait comme un dossier prioritaire pour cet hiver. Actuellement blessé, l’Espagnol a sans doute perdu sa place dans le onze de Pep Guardiola au profit de la concurrence à son poste. Un retour en Espagne pourrait donc être envisagé pour Ferran Torres. Les négociations entre les Citizens et les Blaugrana avanceraient d’ailleurs dans le bon sens.

Les positions se rapprochent entre le Barça et Manchester City pour Ferran Torres

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, les contacts commenceraient à s’intensifier entre le FC Barcelone et Manchester City pour Ferran Torres. Les positions des deux formations se rapprocheraient de plus en plus et seraient en train de combler l’écart qui les séparait. De plus, il y aurait un optimisme modéré quant à la possibilité de trouver un accord prochainement. Le club catalan serait en passe de décrocher sa deuxième recrue hivernale après Dani Alves. Affaire à suivre.