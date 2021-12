Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a les idées claires pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne mis à jour le 13 décembre 2021 à 11h35

Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino s'est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Cependant, le technicien argentin semble clairement se projeter à Paris tout en ayant un projet de carrière assez clair.

Arrivé il y a moins d'un an sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino s'est pourtant déjà retrouvé au cœur de deux feuilletons pour son avenir. En fin de saison dernière tout d'abord. Alors que Tottenham cherche un successeur à José Mourinho, Daniel Levy tente de rapatrier le technicien argentin qui a réalisé un travail remarqué chez les Spurs où il est resté cinq ans. Puis quelques mois plus tard, c'est cette fois-ci Manchester United qui fait le forcing pour Mauricio Pochettino après s'être séparé d'Ole Gunnar Solskjær. Finalement, les Red Devils ont misé sur Ralf Rangnick, plus facilement atteignable, mais qui a pour mission d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Par conséquent, le nom de Mauricio Pochettino devrait refaire surface prochainement du côté des Red Devils , d'autant plus que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'est plus fermé à un départ du natif de Murphy dont l'avenir à moyen terme semble donc s'inscrire en Premier League, un championnat qu'il connaît bien pour avoir dirigé Southampton et Tottenham.

Pochettino se projette au PSG et rêve d'un retour à Newell's