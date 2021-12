Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé fait définitivement l'unanimité !

Publié le 13 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors qu’il a une nouvelle fois été le sauveur du PSG ce dimanche soir contre Monaco, Kylian Mbappé a visiblement charmé tout le monde, de ses coéquipiers à ses adversaires du soir.

Que ferait le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé ? C’est une question que beaucoup d’observateurs du club de la capitale doivent sans doute se poser dans la mesure où l’international français de 22 ans ne sera sans doute plus là à partir du 30 juin prochain. En effet, c’est à cette date que son contrat dans la capitale française expirera, et rien n’indique qu’il finira par accepter l’idée de le prolonger dans la mesure où toutes les approches parisiennes en ce sens ont été vaines. L’été dernier, Kylian Mbappé souhaitait déjà quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, et tout indique donc qu’il le fera librement dans quelques mois. Mais en attendant, les pensionnaires du Parc des Princes peuvent savourer les derniers mois de la présence de leur numéro 7 dans l’effectif. Et le moins que l’on puisse dire est que Kylian Mbappé leur procure des émotions grâce à ses bonnes performances. La dernière en date ? Ce dimanche soir contre l’AS Monaco.

Le PSG conquis par Kylian Mbappé, Niko Kovac aussi !