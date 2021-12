Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce n’est qu’une question de temps pour Lionel Messi !

Publié le 13 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Connaissant bien Lionel Messi, Guillem Balague estime que les problèmes actuels du joueur du PSG ne sont que passagers.

Cet été, le PSG a profité des problèmes du FC Barcelone pour récupérer Lionel Messi. Libre, l’Argentin a posé ses valises au sein du club de la capitale. Toutefois, depuis son arrivée, le septuple Ballon d’Or est pointé du doigt pour son rendement, bien en deçà de ce qu’il avait pu montrer jusqu’à présent. Tout s’expliquerait néanmoins par son adaptation compliquée. Après avoir passé 21 ans à Barcelone, Messi doit réussir à tourner la page, mais cela prend du temps. Et pour Le Parisien , Guillem Balague a tenu à le rappeler.

« Messi n’est au PSG que depuis quatre mois constamment interrompus… »