PSG : Cette énorme révélation sur la relation entre Mbappé et Messi !

Publié le 12 décembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’ils apprennent à se connaître depuis l’arrivée de l’Argentin au PSG, Kylian Mbappé et Leo Messi feraient tout leur possible au quotidien pour parfaire leur relation technique.

Arrivé cet été au PSG après l’annonce de son départ du FC Barcelone au terme de son contrat, Leo Messi forme désormais un joli trio offensif dans la capitale française aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. S’il connaissait déjà l’international brésilien puisqu’ils ont joué ensemble au Barça entre 2013 et 2017, celui qu’on surnomme La Pulga découvre en revanche l’attaquant français de 22 ans, un joueur qu’il prend plaisir à connaitre comme il l’a déjà dit au cours d’interviews. Surtout, dans un contexte où Neymar s’est blessé à une cheville et qu’il ne reviendra pas avant janvier, c’est maintenant sur Kylian Mbappé et Leo Messi que repose toute l’animation offensive parisienne.

Kylian Mbappé et Leo Messi échangent beaucoup