Mercato - OM : Sampaoli va être contrarié dans ce dossier à 1,5M€ !

Publié le 13 décembre 2021 à 22h30 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a récemment ouvert la porte à un retour de Lucas Perrin, de son côté, Julien Stéphan est très satisfait du prêt du jeune Marseillais à Strasbourg.

Dimanche, c'était un match particulier pour Lucas Perrin. Prêté par l'OM à Strasbourg, le joueur formé au sein du club phocéen affrontait donc ses anciens partenaires à la Meinau. L'OM s'est d'ailleurs imposé en Alsace (2-0), mais cela n'a pas empêché Lucas Perrin de livrer une prestation plutôt aboutie sous les yeux de Jorge Sampaoli qui affichait récemment sa volonté de voir revenir le jeune défenseur en fin de saison. « Lucas peut avoir une évolution intéressante avec nous, mais on pensait que c'était important qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu, donc on a parlé avec lui et on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt pour l'évaluer. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, et on l'évalue pour son éventuel retour au club l’été prochain », confiait récemment l'Argentin en conférence de presse. Cependant, le prêt de Lucas Perrin s'accompagne d'une option d'achat estimée à 1,5M€ et si Strasbourg décide de la lever, l'OM n'aura pas son mot à dire. Et visiblement, on semble en prendre le chemin puisque Julien Stéphan est très satisfait du joueur formé à l'OM.

Stephan compte sur Perrin