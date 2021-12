Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos vide son sac sur ses débuts difficiles à Paris…

Publié le 13 décembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2021 à 18h31

N’étant pas apte à se montrer chaque semaine avec le PSG en raison de problèmes physiques successifs au genou et au mollet depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a tenu à répondre aux différentes rumeurs sur sa condition physique tout en rassurant ses fans.

En l’espace de quinze saisons de grande envergure au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) n’avait connu que très peu de pépins physiques. De quoi faire de lui, et malgré son âge, un véritable modèle d’hygiène de vie et de professionnalisme. Néanmoins, au cours de l’exercice précédent, Sergio Ramos a été éloigné des terrains pendant la quasi totalité de la deuxième partie de saison, ne prenant part qu’à cinq rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid de janvier à mai. Arrivé libre de tout contrat au PSG, Sergio Ramos a rapidement été laissé tranquille par son genou, mais a directement été souffrant au niveau de son mollet. Ce qui l’a écarté des pelouses pendant de longues semaines avant son grand retour à la compétition le 28 novembre dernier sous la neige de Saint-Étienne, match au cours duquel il a disposé les 90 minutes de la rencontre remportée par le PSG (3-1) face à l’ASSE. Néanmoins, l’ancien capitaine du Real Madrid et nouveau numéro 4 du PSG n’a depuis pas joué la moindre minute, et ce, toujours pour des raisons physiques. De quoi permettre à différents médias de s’interroger sur sa forme et sur la suite des opérations pour la recrue estivale parisienne qui a signé un contrat la liant au PSG jusqu’à l’été 2023. Le Parisien révélait d’ailleurs ces dernières semaines qu’une rupture de contrat n’était pas une hypothèse à totalement écartée et qu’elle aurait vu le jour dès la signature de Sergio Ramos lors de la dernière intersaison.

Sergio Ramos tape du poing sur la table sur les rumeurs de la presse française et fait un gros point sur sa situation !