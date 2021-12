Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos lance déjà un gros avertissement au Real Madrid !

Publié le 13 décembre 2021 à 17h45 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2021 à 17h47

Alors que le PSG aurait pu être confronté à Manchester United pour le compte des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, un problème informatique a engendré un second tirage au sort ce lundi. Le PSG a finalement hérité du Real Madrid, un crève-cœur pour Sergio Ramos.

En raison d’un imbroglio causé par des problèmes techniques et informatiques lors du premier tirage au sort ce lundi midi à Nyon, au terme duquel le PSG avait hérité de Manchester United, l’UEFA a procédé à un second tirage au sort. Et le destin a fait que Sergio Ramos retrouvera pour le compte des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions son club de coeur qu’il a côtoyé pendant 16 ans : le Real Madrid. Invité à s’exprimer sur la double confrontation entre le PSG, son nouveau club, et le Real Madrid, Sergio Ramos a avoué qu’il aurait préféré faire face à une tout autre équipe.

« Je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe »