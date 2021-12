Foot - PSG

PSG : Le message fort de Kylian Mbappé après Monaco !

Publié le 13 décembre 2021 à 8h59 par La rédaction

Alors qu’il a une nouvelle fois permis au PSG de s’imposer ce dimanche contre Monaco, Kylian Mbappé a confié toute sa joie face à son efficacité du moment.