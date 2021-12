Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... La sortie forte de Pochettino !

Publié le 13 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Bien que Gianluigi Donnarumma semble avoir repris le dessus sur Keylor Navas, Mauricio Pochettino assure qu'il maintient sa confiance envers ses deux gardiens.

Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino prône l'alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Une stratégie plutôt payante puisque les deux portiers réalisaient d'excellentes performances jusqu'au déplacement à Lens où le Costaricien a commis une faute de mains sur le but de Seko Fofana (1-1), quelques jours après son expulsion contre Nantes (3-1). Par conséquent, Gianluigi Donnarumma, qui était dans les buts du PSG les deux matches suivants l'erreur de Keylor Navas, semble avoir pris le dessus.

«On maintient la confiance aux deux»