Foot - PSG

PSG - Malaise : La stratégie avec Sergio Ramos est validée !

Publié le 13 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG se montre très prudent avec Sergio Ramos, de nouveau absent contre l'AS Monaco, Eric Rabesandratana valide cette stratégie.

De nouveau absent contre l'AS Monaco, Sergio Ramos est encore préservé par le PSG, ce qui suscite des interrogations sur la santé du défenseur espagnol qui n'a donc disputé qu'une seule rencontre depuis son arrivée à Paris l'été dernier. Toutefois, Eric Rabesandratana assure que le club de la capitale a raison de jouer la prudence avec Sergio Ramos.

«Je pense que c’est plus prudent de vraiment prendre zéro risque»