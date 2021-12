Foot - PSG

PSG - Polémique : L’énorme colère du Real Madrid après le fiasco du tirage au sort !

Publié le 13 décembre 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 13 décembre 2021 à 17h36

Alors qu’ils devaient initialement affronter Benfica en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti retrouveront finalement le PSG, en raison de « problèmes techniques » lors du premier tirage au sort. Un changement de taille qui a du mal à passer au Real Madrid.

Situation ubuesque et inédite ce lundi, à l’occasion du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Plusieurs erreurs ont en effet entraîné l’annulation du premier tirage, remplacé par un second réalisé quelques heures après. Dans un premier temps, Manchester United avait été désigné comme l’adversaire de Villarreal, alors que les deux clubs figuraient dans le même groupe et ne pouvaient donc pas se retrouver à ce stade de la compétition. Ensuite, la boule de Manchester United a été oubliée au moment de constituer la liste des adversaires potentiels de l'Atlético de Madrid, de quoi fausser le reste du tirage au sort. Alors que le PSG devait ainsi affronter Manchester United, c’est finalement le Real Madrid qui va se mesurer à Lionel Messi et Kylian Mbappé, alors qu’une double confrontation face à Benfica attendait les hommes de Carlo Ancelotti, tandis que les Red Devils affronteront l’Atlético. Mais chez les Merengue , cet énorme imbroglio ne passe pas.

« Ce qu’il s’est passé aujourd’hui est très difficile à comprendre »