PSG : UEFA, Ligue des champions… Le Real Madrid enrage après la controverse du tirage au sort !

Publié le 13 décembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le problème informatique serait intervenu après le tirage initial du Real Madrid qui opposait le club merengue au Benfica Lisbonne ce lundi midi d'après les dirigeants merengue, ces derniers auraient mal pris la décision de l’UEFA de faire à nouveau l’intégralité du tirage au cours duquel le Real Madrid a finalement hérité du PSG.

Dans la première partie du tirage au sort qui a eu lieu ce lundi midi à Nyon, plusieurs problèmes ont été aperçus. Le premier, la boule de Manchester United n’était pas présente lorsqu’il a fallu tirer le concurrent de l’Atletico de Madrid pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. En parallèle, la boule de Liverpool a été placée par inadvertance dans le pot de l’Atletico de Madrid alors que les deux équipes ont évoluées dans la même phase de poules. Et pour finir, le moment où le problème s’est révélé aux yeux du grand public, la boule de Manchester United a été tirée face à Villarreal alors qu’une nouvelle fois, les deux clubs se disputaient les deux places qualifications du même groupe. Résultat ? L’ensemble du tirage au sort a été effectué donnant pour adversaires au Real Madrid, le Benfica Lisbonne et pour le PSG, Manchester United. Néanmoins, dans la foulée de la cérémonie, il a été question d’un nouveau tirage au sort en raison des problèmes énoncés ci-dessus.

Le Real Madrid l’aurait mauvaise après le deuxième tirage…