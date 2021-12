Foot - PSG

PSG - Malaise : Le constat très inquiétant de Riolo sur Messi...

Publié le 13 décembre 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que Lionel Messi peine à retrouver son meilleur niveau, Daniel Riolo craint qu'on ne revoit jamais l'Argentin que l'on a connu.

Cet été, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé. Cependant, depuis son arrivée, La Pulga peine à retrouver son meilleur niveau malgré son septième Ballon d'Or obtenu récemment. Auteur d'un seul but en Ligue 1, Lionel Messi a encore livré une prestation décevante contre l'AS Monaco dimanche soir (2-0). Au point que Daniel Riolo dresse un constat très inquiétant.

«J’ai l’impression de voir l’artiste dans son dernier tour de piste»