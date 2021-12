Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette annonce surprenante sur Neymar…

Publié le 12 décembre 2021 à 23h15 par Th.B.

Alors qu’il démontre par moments quelques étincelles de génie depuis son arrivée au PSG, Neymar ne serait pas apprécié de certains joueurs de Ligue 1 d’après le journaliste Gilles Favard qui est allé à la pêche aux informations.

Considéré comme étant le successeur de Pelé pour ramener la Seleçao sur le toit du monde, de par ses débuts à Santos et ses promesses avec la sélection auriverde dès ses premières apparitions avec le Brésilien, Neymar n’est jamais parvenu à confirmer ses belles années au FC Barcelone après son transfert au PSG. En effet, freiné par de récurrentes blessures, le numéro 10 semble être loin de ses plus beaux jours alors qu’il soufflera sa 30 ème bougie en février prochain. Pire, son attitude sur les pelouses de Ligue 1 depuis son arrivée en 2017 serait peu appréciée par ses adversaires qui n’aimeraient pas le Brésilien contrairement à Ronaldinho qui avait la sympathie des autres joueurs de Ligue 1 lors de son passage au PSG au début du siècle selon Gilles Favard qui aurait pris la température auprès de certains acteurs de l’élite du football français.

« Il n’est pas aimé »