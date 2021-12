Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI proche de boucler son départ ?

Publié le 13 décembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Annoncé parmi les éléments partants cet hiver au PSG, Mauro Icardi peine à retrouver de sa superbe ces derniers mois avec le club de la capitale. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, le buteur argentin pourrait bien rebondir à la Juventus en janvier…

Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Rafinha, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Abdou Diallo… De nombreux éléments du PSG sont annoncés sur le départ en vue du mercato de janvier, eux qui n’entrent pas dans les plans de Mauricio Pochettino et alors que la direction parisienne a besoin de récupérer des liquidités et d’alléger sa masse salariale. Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la victoire contre l’AS Monaco, l’entraîneur argentin a d’ailleurs évoqué le cas Mauro Icardi en affichant une envie claire sur ce dossier : « Ce n’est pas le moment de parler aujourd’hui d’un départ. On est focalisé sur le fait de bien terminer l’année civile. Je suis très content de lui et j’espère qu’il va rester avec nous », a indiqué Pochettino sur le futur de son compatriote argentin, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Et pourtant…

Icardi vers la Juventus ?