Mercato - PSG : La voie est libre pour ce protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 13 décembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil attentif sur l’évolution de la situation entre Antonio Rüdiger et Chelsea au niveau d’une prolongation de contrat, le temps pourrait jouer en faveur du PSG. Explications.

Le PSG pourrait se lancer sur les traces d’un nouvel agent libre d’ici la fin de la saison après avoir mis la main sur pas moins de quatre joueurs étant à l’époque dans la même situation sportive au cours du dernier mercato estival. En effet, Antonio Rüdiger figurerait depuis plusieurs mois sur les tablettes du PSG. Et le protégé de Thomas Tuchel qui l’a totalement relancé depuis son arrivée à Chelsea en janvier dernier voit en effet son contrat arriver à expiration à la fin de la saison. Une occasion en or pour le PSG, d’autant plus que cette opération ne tournerait pour le moment pas en faveur de Chelsea.

Pas d’avancées entre Chelsea et Rüdiger…