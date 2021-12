Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une catastrophe se confirme à Marseille !

Publié le 13 décembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait décidé de quitter l'OM libre à l'issue de son bail. Un énorme manque à gagner pour le club phocéen, d'autant plus que de nombreux clubs sont déjà à l'affût pour le recruter.

A l'image de Kylian Mbappé au PSG, Boubacar Kamara donne des sueurs froides à l'OM. Plus grosse valeur marchande du club phocéen, le jeune Marseillais voit son contrat prendre fin en juin prochain et Pablo Longoria ne se montrait pas très optimiste dans ce dossier. « Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Pablo Longoria pointait donc du doigt la volonté du joueur et de son entourage. Boubacar Kamara évoquait d'ailleurs sa situation en conférence de presse ces derniers jours : « Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion ». Et il semblerait que la réflexion ait évolué.

Kamara aurait décidé de partir