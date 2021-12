Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara prend une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 11h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas prolonger à l'OM et ainsi de partir libre en juin prochain.

Que ce soit Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta ou Pablo Longoria, tous se cassent les dents sur l'épineux cas Boubacar Kamara. Et pour cause, le contrat du joueur formé à l'OM s'achève en juin prochain et aucun accord ne semble se dessiner. « Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale », confiait d'ailleurs Pablo Longoria ces derniers jours dans les colonnes de L'Equipe . Le président de l'OM ne semble pas très optimiste dans ce dossier.

Kamara va partir libre