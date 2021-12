Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar face à une grande menace pour Erling Haaland ?

Publié le 13 décembre 2021 à 9h15 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à s'attacher les services d'Erling Haaland. Cependant, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier. Parmi les potentiels courtisans du Norvégien, l'intérêt du FC Barcelone a été confirmé.

L’été dernier, le PSG a certainement pris un énorme risque en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré son contrat qui arrive à son terme en juin prochain. Désormais, l’international tricolore a son destin entre ses mains. De son côté, malgré l’espoir qui l’anime concernant une possible prolongation de l’attaquant de 22 ans, le club de la capitale ne voudrait pas être pris au dépourvu. De ce fait, Leonardo se pencherait déjà sur la succession de Kylian Mbappé si celui-ci venait à partir lors du prochain mercato estival. Comme le10sport.com vous le révélait, Erling Haaland figurerait comme la priorité de la direction parisienne pour remplacer le Français. Cependant, le dossier ne sera pas simple puisque de nombreux clubs s’intéresseraient à lui, dont le FC Barcelone.

Joan Laporta veut signer Erling Haaland