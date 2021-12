Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 70M€ relance totalement l'avenir d'Icardi !

Publié le 14 décembre 2021 à 7h15 par A.C.

Mauro Icardi se rapproché d'un départ du Paris Saint-Germain et serait actuellement suivi par la Juventus, qui aurait vraisemblablement sollicité un prêt de six mois.

Les problèmes de la Juventus pourraient bien faire les affaires de Leonardo. En manque de buts après le départ de Cristiano Ronaldo, le club turinois cherche désespérément un attaquant de pointe et pourrait bien se tourner vers le Paris Saint-Germain. Tuttosport a en effet annoncé que des négociations seraient en cours pour débloquer le prêt de Mauro Icardi pour la deuxième partie de la saison. Le PSG aimerait un transfert sec, mais l'Argentin semble devenu indésirable puisque même en l'absence de Neymar, il ne semble pas avoir sa place dans le dispositif de Mauricio Pochettino.

La priorité de la Juve c'est Vlahović, mais...