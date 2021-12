Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive imminente est annoncée pour cette star de Pochettino !

Publié le 13 décembre 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que la situation de Mauro Icardi au PSG se dégrade au fil des semaines, la Juventus devrait passer à l’action dans ce dossier très prochainement.

En manque de temps de jeu au PSG, Mauro Icardi est aujourd’hui concerné par un possible départ dès le mois de janvier. Arrivé en 2019 dans la capitale française, l’attaquant de 28 ans peine à retrouver son meilleur niveau et doit se contenter de quelques minutes par match, une situation qui n’a pas échappé à la Juventus, qui souhaiterait en profiter pour rapatrier l’Argentin en Serie A. D’après les informations de Tuttosport , le PSG et la Juventus auraient entamé les discussions concernant Mauro Icardi, et une première offre concrète pourrait prochainement arriver sur le bureau de Leonardo.

La Juve va dégainer une offre