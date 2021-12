Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prend position pour l’avenir de Vinicius Jr !

Publié le 14 décembre 2021 à 7h00 par Th.B.

Ayant pu côtoyer Vinicius Jr de 2018 à 2021 au Real Madrid, Sergio Ramos évolue à présent au PSG. Mais pour l’ex-capitaine des Merengue, le Brésilien a un bel avenir au sein de la Casa Blanca.

Depuis son arrivée à l’été 2018, Vinicius Jr n’est jamais parvenu à autant s’imposer au sein du onze de départ du Real Madrid, et ce, même sous Santiago Solari. En effet, en cette première partie de saison, Vinicius est tout simplement irrésistible sous la houlette de Carlo Ancelotti où il est devenu à la fois altruiste et buteur. Lors de la victoire du Real Madrid dans le derby madrilène face à l’Atletico de Madrid dimanche soir (2-0), l’ailier brésilien a délivré deux passes décisives. À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce lundi soir et dans des propos rapportés par Real-France , Sergio Ramos s’est confié sur la progression fulgurante de Vinicius Jr qui forme un duo très performant avec Karim Benzema au Real Madrid. Et pour Ramos, cela ne serait que le début pour Vinicius Jr au Real Madrid.

« Je pense qu'il va devenir un joueur clé dans les années à venir »