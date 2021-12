Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Mbappé déjà réglée par le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG n’aurait pas encore perdu l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat, le Real Madrid serait encore loin d’avoir bouclé le dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du PSG à cette date dans la mesure où il n’a toujours pas consenti à apposer sa signature sur un nouveau bail. Seulement voilà, malgré cette tendance qui n’est pas favorable pour lui, le club parisien refuse d’abandonner si facilement son attaquant de 23 ans. En effet, L’EQUIPE annonce dans son édition de ce jeudi que la direction parisienne continue de croire en une prolongation de Kylian Mbappé et que les discussions entre le joueur et le PSG ne sont pas rompues.

Pas d’accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé