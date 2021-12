Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lance un ultimatum à Dembélé pour cet hiver !

Publié le 30 décembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Alors que Ousmane Dembélé et son agent se montreraient toujours aussi réticents à apposer leur signature sur le contrat proposé par le FC Barcelone, le président Joan Laporta et les dirigeants blaugrana seraient prêts à dire au revoir à Dembélé cet hiver !

Le FC Barcelone pourrait se trouver confronté à prendre une décision fracassante dans le dossier Ousmane Dembélé. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, le champion du monde sera dans la possibilité de discuter avec le club de son choix et de se mettre d’accord sur les termes de son futur contrat à compter du 1er janvier. Afin d’éviter de perdre un joueur disposant d’une telle cote sur le marché, le président Joan Laporta et les dirigeants du FC Barcelone seraient prêts à plus que simplement étudier une option irréversible dans le dossier Dembélé.

Un départ en janvier pour Dembélé ? Le Barça y pense !