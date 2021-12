Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille XXL attend Leonardo pour Dembélé !

Publié le 30 décembre 2021 à 13h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait été approché par le PSG, la Juventus, Manchester United et Newcastle. Alors que les Magpies lui auraient proposé un bail d'environ 20M€, l'attaquant français aurait préféré refuser cette offre.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se dirige tout droit vers un départ libre et gratuit à l'été 2022. Selon les informations de Sport.es , la Juventus aurait déjà lancé les hostilités pour boucler un coup à 0€ avec le Français. En effet, les Bianconeri auraient approché l'agent d'Ousmane Dembélé et formulé une offre de contrat. Une proposition qui aurait séduit le camp Dembélé, puisque les deux parties auraient un accord de principe aujourd'hui. De son côté, le PSG ne serait pas encore passé à l'offensive. Mais à en croire le média espagnol, Leonardo aurait demandé à Ousmane Dembélé d'attendre son offre, car il lui préparerait actuellement un contrat XXL. En parallèle, d'autres écuries européennes auraient également bougé leurs pions sur ce dossier.

Newcastle proposerait un contrat de 20M€ à Dembélé, mais...