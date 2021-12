Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho a pris une décision fracassante !

Publié le 30 décembre 2021 à 10h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho se serait résolu à prendre le large au mois de janvier. Désireux de jouer la prochaine Coupe du Monde, le milieu offensif brésilien aurait demandé à ses agents de lui trouver une porte de sortie pour cet hiver.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Philippe Coutinho n'a jamais réussi à évoluer à son plus haut niveau. Une situation qui aurait pu provoquer son départ définitif à plusieurs reprises. Toutefois, aucun club n'aurait été prêt à assumer à la fois son salaire XXL du joueur et le prix de son transfert. Alors que Philippe Coutinho sera en fin de contrat le 30 juin 2023, le FC Barcelone compterait toujours se débarrasser de lui, et ce, pour alléger sa masse salariale. De son côté, le Brésilien aurait enfin accepté l'idée de prendre le large.

Philippe Coutinho est désormais prêt à partir