Mercato - Barcelone : Coutinho a choisi sa prochaine destination !

Publié le 28 décembre 2021 à 21h00 par A.D.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait plusieurs pistes en Angleterre. Alors qu'il serait dans le collimateur d'Arsenal, Tottenham, Everton et Newcastle, le milieu offensif brésilien aurait une préférence pour les Gunners. Sachant qu'il serait déterminé à se débarrasser de Philippe Coutinho cet hiver, Xavi serait prêt à faire un geste fort pour faciliter son départ en prêt.

Depuis sa signature au FC Barcelone, Philippe Coutinho n'a jamais réussi à évoluer à son plus haut niveau. Une situation qui aurait pu provoquer son départ définitif à plusieurs reprises. Toutefois, le Barça n'a pas trouvé de club prêt à assumer le transfert et le salaire de Philippe Coutinho. Toujours indésirable au FC Barcelone, le milieu offensif devrait être une nouvelle fois poussé vers la sortie en janvier. Et il pourrait poser ses valises à Londres, du côté d'Arsenal.

Philippe Coutinho veut rejoindre Arsenal