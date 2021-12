Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a reçu une offre de 10M€ !

Publié le 28 décembre 2021 à 16h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara susciterait l'intérêt de plusieurs écuries européennes, dont Newcastle. Déterminés à rafler la mise, les Magpies auraient formulé une offre d'environ 10M€ à l'OM pour récupérer le milieu de terrain français dès cet hiver.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara jouerait sa dernière saison à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain français n'envisagerait en aucun cas de prolonger avec le club phocéen. Dans cette optique, l'OM n'aurait plus que deux choix : vendre Boubacar Kamara en janvier et récupérer quelques millions d'euros ou le laisser partir librement et gratuitement le 1er juillet. De son côté, Newcastle se serait déjà décidé. Déterminés à battre la concurrence, les Magpies feraient le nécessaire pour boucler le transfert de Boubacar Kamara dès cet hiver.

Newcastle propose 10M€ à l'OM pour Boubacar Kamara