Mercato - Barcelone : Laporta réactive un dossier de longue date pour Xavi !

Publié le 28 décembre 2021 à 22h00 par La rédaction

En quête de renfort défensif, le FC Barcelone s'intéresserait à plusieurs joueurs. Et le club catalan serait en train de se positionner de nouveau sur une ancienne piste en Serie A.

Traversant une période difficile, tant sur le plan économique que sportif, le FC Barcelone chercherait à se bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès sur les échelles nationales, européennes, et même mondiales. Ainsi, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes pour pouvoir renforcer au mieux l’effectif de Xavi. Dans le secteur défensif, alors que Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont annoncés sur le départ, le club catalan suivrait avec attention les dossiers César Azpilicueta et Andreas Christensen. Mais Joan Laporta ne s’arrêterait pas là.

Luiz Felipe intéresse également le Barça