Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel prêt à passer à l'action pour un joueur de Xavi ?

Publié le 28 décembre 2021 à 21h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone pourrait se séparer de Sergino Dest cet hiver, Chelsea aurait coché le nom du défenseur pour remplacer Ben Chilwell, blessé.

Après Dani Alves, le FC Barcelone a officialisé son deuxième renfort de l’hiver pour cette seconde partie de saison. Annoncé comme l’une des priorités de Xavi, Ferran Torres s’est engagé en faveur du club culé jusqu’en juin 2027, mais le Barça pourrait désormais se faire remarquer dans le sens des départs. Joan Laporta doit toujours régler les problèmes financiers du club culé, et plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie. L’avenir de Sergino Dest est notamment incertain, puisque le Barça n’exclurait pas son départ en cas d’offre satisfaisante, cela pourrait arranger les plans de Chelsea.

Chelsea prêt à miser sur Sergino Dest ?