Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Le plan légendaire de Perez remis en question ?

Publié le 28 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid doit absolument vendre des joueurs en 2022 pour recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais cette opération dégraissage s'annonce compliquée.

Kylian Mbappé et Erling Haaland ne jouent pas dans le même club et ont des situations contractuelles bien différentes. Pourtant, les deux joueurs devraient faire parler d’eux lors du prochain mercato estival. Et pour cause, ils devraient quitter leurs équipes respectives à la fin de la saison. Kylian Mbappé voit son contrat avec le PSG arriver à son terme en juin prochain et rêve depuis plusieurs années de rejoindre le Real Madrid. Un départ en Espagne à la fin de saison reste le scénario le plus probable pour l’international français, âgé de 23 ans. Quant à Erling Haaland, il pourrait bien, lui aussi, changer d’air dans les prochains mois. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative » avait confié son agent Mino Raiola dans un entretien à Sport1. Selon les informations exclusives du 10 Sport.com en exclusivité, le PSG suit sa situation. Toutefois, le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance et espère l’associer à Kylian Mbappé la saison prochaine. Interrogé sur cette association, Carlo Ancelotti était resté assez énigmatique. « Evidemment que j’aimerais travailler avec eux, mais le futur de cette équipe du Real est déjà écrit. Je ne sais pas ce que feront les joueurs… ni si l’entraîneur sera toujours le même qu’aujourd’hui. Mais ce n’est pas grave car le futur du Real Madrid est déjà écrit avec l’équipe actuelle et d’autres joueurs qui vont arriver. Il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que le Real va continuer à être au top pendant très longtemps » avait admis l’entraîneur du Real Madrid lors d’un entretien à As . Mais pour pouvoir accueillir Haaland et Mbappé, la formation espagnole va devoir dégraisser son effectif.

Le Real Madrid a du mal à se séparer de ses indésirables

Le Real Madrid ne devrait pas verser d’indemnité de transfert au PSG pour Kylian Mbappé et pourrait aussi dépenser seulement 75M€ pour mettre la main sur Erling Haaland en raison d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais les deux joueurs coûteront tout de même très cher que ce soit au niveau du salaire ou encore des commissions à verser. Afin de faire la place et préparer la venue des deux attaquants, le Real Madrid va devoir alléger sa masse salariale et se séparer de plusieurs éléments, dès le prochain mercato hivernal. Les dirigeants veulent tenter d’obtenir une petite somme d’argent grâce à la vente de joueurs en fin de contrat comme Isco ou Marcelo. Problème, le premier n’a plus la côte sur le marché. Quant au latéral brésilien, il envisagerait de rester dans la capitale jusqu’à la fin de la saison. Le Real Madrid espérait aussi vendre plusieurs éléments, qui ne rentrent plus dans les plans de Carlo Ancelotti. Luka Jovic était concerné par un départ en janvier prochain, mais son entourage a confirmé à As qu’il souhaitait rester au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Mariano Diaz, malgré son faible temps de jeu en Liga, n’aurait pas non plus l’intention d’aller voir ailleurs. La tâche de Florentino Perez s’annonce donc ardue. Reste à connaître également les intentions d’Eden Hazard, qui malgré les blessures reste un joueur désiré en Premier League.





Intertitre 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.