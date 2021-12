Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un énorme coup avec Anthony Martial ? La réponse !

Publié le 28 décembre 2021 à 17h10 par A.M.

Alors qu'une opération impliquant Boubacar Kamara et Anthony Martial a été évoquée, les demandes de Manchester United pour l'international français mettent fin aux ambitions de l'OM dans ce dossier.

Bien décidé à devancer la concurrence pour Boubacar Kamara, Manchester United envisagerait de proposer Anthony Martial en prêt à l'OM en échange du jeune Marseillais, selon les informations de MARCA. L'attaquant français n'entre plus dans les plans des Mancuniens et semble donc sur le départ. Toutefois, ce dossier s'annonce déjà très compliqué pour le club phocéen puisque d'après les informations de Sky Sports , le Séville FC serait passé à l'action pour obtenir le prêt d'Anthony Martial.

Manchester United ne laisse aucune chance à l'OM...