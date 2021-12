Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un buteur à 5M€ !

Publié le 28 décembre 2021 à 16h15 par A.M.

Bien que la priorité de l'OM sera de dégraisser cet hiver, Pablo Longoria scrute le marché en vue d'une éventuelle arrivée. Et le club phocéen surveillerait Djordje Jovanovic (22 ans)

Cet hiver, la priorité de l'OM sera de vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le marché à savoir Jordan Amavi, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara. Cependant, Jorge Sampaoli va également être privé de deux joueurs qui disputeront la CAN à savoir Pape Gueye et Bamba Dieng. Et si l'OM possède suffisamment de joueur dans l'entrejeu pour compenser l'absence de l'ancien Havrais, le secteur offensif est bien moins fourni compte tenu du faire qu'Arkadiusz Milik serait alors le seul avant-centre à disposition de l'OM.

Djordje Jovanovic dans le viseur de l'OM ?