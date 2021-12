Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà une certitude pour l’été prochain…

Publié le 28 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria devrait témoigner du retour de prêt de Nemanja Radonjic en fin de saison, son aventure au Benfica Lisbonne ne prenant pas la tournure escomptée.

Devenu tout bonnement indésirable sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM lors de la deuxième partie de l’exercice précédent, Nemanja Radonjic a été prêté par les dirigeants de l’OM et le président Pablo Longoria pour l’intégralité de la saison au Benfica Lisbonne à l’occasion du dernier mercato estival. Dans le prêt en question, une option d’achat de 8M€ a été incluse et serait automatiquement activée si une certaine condition était respectée. Et elle pourrait ne pas être remplie au vu des circonstances.

Radonjic de retour à l’OM à la fin de son prêt ?